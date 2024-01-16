Збірні Алжиру та Анголи не виявили сильнішого на Кубку Африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна Алжиру зіграла внічию з Анголою у матчі першого туру Кубка Африканських націй з футболу.

Матч завершився з рахунком 1:1. У першому таймі матчу Бунеджа вивів вперед збірну Алжиру у середині другого тайму ангольці реалізували пенальті.

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй-2023

Група D

1 тур, 15 січня

Алжир - Ангола 1:1 (0:1)

Голи: 1:0 - 18 Бунеджа, 1:1 - 68 Мабулулу (пен)

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