Олійникова здобула найбільший титул у своїй кар'єрі

Олександра Олійникова (193) стала переможницею турніру серії ITF W75, який проходив у нідерландській Гаазі. У вирішальному матчі змагань українка впевнено перемогла італійку Джессіку П'єрі (321) з рахунком 6:1, 6:3.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину.

За поєдинок Олійникова 1 раз подала навиліт, обійшлася без подійних помилок та зробила 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

ITF W75, The Hague

Гаага, Нідерланди, грунт

Призовий фонд: $60,000

Фінал, 13 липня

Олександра Олійникова (Україна) – Джессіка П'єрі (Італія) 6:1, 6:3

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Цей титул став найбільшим у кар'єрі Олійникової. Загалом же вона провела 15 вирішальних матчів на рівні ITF і здобула 10 титулів.

З наступного тижня Олександра встановить персональний рекорд у світовому рейтингу і підніметься на 170 місце.

Нагадаємо, що у стартовому матчі на турнірі в Гаазі Олійникова легко перемогла Тайру Катерину Грант (280, Італія), у другому колі розібралася з Сарою ван Емст (670, Нідерланди), а у чвертьфіналі впоралася з Лаурою Самсон (276, Чехія). У півфіналі українка впевнено обіграла Гіомар Сулету Марістані де Реалес (189, Іспанія).