Українська бригада арбітрів розсудить матч кваліфікації Ліги конференцій

На матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій-2025/2026 Ауда (Латвія) – Ларн (Північна Ірландія) працюватиме українська бригада арбітрів.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним арбітром виступить Дмитро Кубряк. На лініях йому допомагатимуть Віктор Нижник та Олександр Корнійко. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Олександр Кальонов.

Зустріч відбудеться 16 липня в Ризі.

Раніше стало відомо, матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи між фінським Ільвесом (Тампере) та Шахтарем обслужить норвезька бригада суддів.