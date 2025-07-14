Зірок Ліона і Мілана переманили – тепер потрібно багатьох вигнати. Як проводить літо Манчестер Сіті

"Чемпіон" продовжує вивчати літнє оновлення європейських топклубів. Раніше ми розповіли про зміни в Ліверпулі та Реалі, а зараз на черзі Манчестер Сіті. Команда Гвардіоли закінчила минулий сезон без трофеїв – і всіма силами прагне уникнути нових невдач у майбутньому.

Вихідні дані

Манчестер Сіті провалив сезон, від початку до кінця. Його не вдалося навіть відносно врятувати: Кристал Пелес у фіналі Кубку Англії та Аль-Хіляль у чвертьфіналі клубного ЧС позбавили "містян" шансів виграти будь-який трофей. Найгірший сезон у кар'єрі Жузепа Гвардіоли, яка триває, між іншим, уже 18 років.

У якийсь момент сам Гвардіола балансував на межі відставки – так само як Ман Сіті балансував на межі непотрапляння в Лігу чемпіонів на наступний сезон – але в певний момент клуб вирішив йому довіритися. Проводити перебудову, можливо, востаннє в Англії буде та сама людина, яка зробила Ман Сіті найсильнішим клубом Європи.

Що стабільно

Важливо пам'ятати: першу і, можливо, найважливішу частину перебудови клуб провів ще взимку. Мармуш, Хусанов, Ніко Гонсалес і Рейс обійшлися клубу більш ніж у 200 мільйонів євро, у зв'язку з чим зовсім вже безлімітними літні витрати бути не можуть.

При цьому одне підсилення є великим плюсом не лише з кількісної, а й з якісної точки зору. Приз за найкращий гол року для Мармуша виглядає таким собі визнанням успіху – єгиптянин заграв ефективно від самого початку. Реактивний і технічний, Омар більше підходить для контратакувального футболу, але позиційна гра Сіті минулого сезону була настільки безпорадною, що, може, такий гравець і вартий тактичної революції.

Хусанов подарував світові багато меметичних історій на кшталт "мільйони узбеків голосують за Абдукодіра у всіх виборах найкращого гравця", але загалом він припустився багатьох помилок і сів у запас. Рейс майже й не грав, Гонсалес грав, але слабко – і, загалом, саме тому по-справжньому перезапустити сезон Ман Сіті не вдалося. Але, звісно, повноцінну передсезонку вони отримають – після половини сезону гравців в утиль не відправляє навіть Ман Сіті.

Плюс до цього треба пам'ятати, що провальний сезон провальним сезоном, але у Сіті в ростері взагалі-то є володар Золотого м'яча. Родрі майже одночасно отримав Золотий м'яч і розрив хрестоподібних зв'язок, через це пропустив майже весь сезон – і саме з цього почалося вільне падіння "містян". Немає сумнівів, що в клубі це пам'ятають – і сподіваються, що після відновлення іспанець триматиме світовий рівень.

Хто вже прийшов

Раян Шеркі. Він дебютував у ЛЧ, зіграв понад сто матчів у чемпіонаті Франції, відзначився голом і асистом у матчі проти збірної Іспанії, він набирав три очки за матч з Айнтрахтом і забивав в обох іграх проти МЮ... А ще йому 21 рік.

Шеркі так давно на виду, що у віці, меншому, ніж у Рауля Асенсіо, він залишається найдосвідченішим гравцем. У Лізі чемпіонів він дебютував у 16 років, він четвертий за юністю гравець в історії турніру – і, напевно, з урахуванням відвертого читерства імені Мукоко пора вже вважати його третім. Ліон за ці п'ять років був дуже слабким, бував доволі сильним, був середнім, але незмінно в його складі виходив Раян, який дуже допомагав своїми голами та передачами.

У віці 21 року Раяна вже можна вважати гравцем, який переріс Ліон. 185 матчів (більше, ніж у Лісандро Лопеса і Сонні Андерсона!), 29 голів, 45 гольових передач – уже чимала спадщина. Пора переходити в топклуб – але велике питання, особливо в контексті любові Гвардіоли до експериментів, де саме гратиме Шеркі, за якого клуб заплатив 36,5 млн євро. Він дуже універсальний, майже однакову кількість матчів зіграв як центральний атакувальний півзахисник і як правий вінгер – а може зіграти і зліва, і нападника.

Тіджані Рейндерс. В останньому сезоні Серії А його визнали найкращим півзахисником ліги – і, треба визнати, непросто такого домогтися в складі команди, яка повністю провалила сезон. У Мілані Тіджані зарекомендував себе як півзахисник, який дуже класно розганяє атаки з глибини – і навіть за 55 мільйонів такого можна було урвати тільки після непотрапляння Мілана в єврокубки.

Раян Айт-Нурі. Лівий захисник, який, як і інший новачок на ім'я Раян, дуже рано заявив про себе. До 24 років у Айт-Нурі вже п'ять сезонів у Прем'єр-лізі, 157 ігор за Вулвергемптон – і це при тому, що і "вовки" купували його за гарний перфоманс в Анже. Все б нічого, але... Весь цей час Айт-Нурі майже ніяк не демонстрував, що заслуговує на запрошення в топклуб.

Лівий захисник стабільно середнього рівня. Коли "вовки" видавали класний відрізок, добре в їхньому складі виглядав і Раян. Коли "вовки" провалювалися, погано виглядав і він – і, звісно, не він витягував їх із трясовини. Це не кажучи про те, що і команда останніми роками посіла 13-ті, 14-ті та 16-ті місця, а Айт-Нурі, був далеко не найкращим у їхньому складі. Досить імовірно, що Сіті викладає 36,8 мільйона євро за запасного гравця.

Хто вже пішов

Кевін де Брейне. Людина, яку фанати називали "Король Кев" – і в цьому не було ні грама пафосу. Найбільший гравець в історії Ман Сіті, людина, перехід якої зробив Ман Сіті з вискочки справжнім топклубом. Але до 33 років він перестав тягнути рівень найдинамічнішої ліги світу – і поїхав у Наполі, де під нього, за деякими чутками, можуть навіть повернути в оборот "десятку" Марадони.

Кайл Вокер. Якщо де Брейне прийняв рішення піти за перших же ознак спаду, то Вокер тримався за місце доти, доки не почали виганяти. Критична втрата фізичних даних гравцем, якому в травні виповнилося 35 років, зробила його слабкою ланкою всієї команди, через яку ламався весь ігровий баланс. Капітанська пов'язка тільки множила негатив, зробила Кайла об'єктом хейту – і вже другу частину минулого сезону він провів у Мілані, а зараз пішов у Бернлі.

Що ще належить зробити

Одне з найважливіших завдань, яке стоїть перед менеджерським відділом Ман Сіті – позбутися баласту. "Містяни", звичайно, за один рік подолали "захопливу" подорож у прірву, але ще восени вони котирувалися як найсильніший клуб світу. Реал у ЛЧ тільки по пенальті їх пройшов, але він у цьому турнірі наче на чит-кодах грає – а сучаснішою та актуальнішою командою виглядав Сіті.

І цей англійський Реал набирав топових гравців навіть у запас. У підсумку на максимум три позиції в центрі поля у Сіті є Родрі, Гонсалес, Нунеш, Рейндерс, Ковачич, Гюндоган, Бернарду Сілва, Калвін Філліпс – і ще молодь, серед якої виділяється Джеймс Макаті. Він дуже хороший, його просто прибрати в оренду шкода – але якщо його залишити, є ризик, що він зіграє 100 хвилин за сезон.

І, звісно, той самий Калвін Філліпс виглядає давно відрізаною скибкою – але у нього контракт до 2028 року, і знайти йому команду щоразу все складніше і складніше. Вест Гем, потім Іпсвіч – далі прилаштувати Калвіна гарантовано вдасться тільки в Чемпіоншип, але в таких випадках доведеться платити більшу частину зарплати.

Проблема Ман Сіті саме в тому, що дуже багато гравців не хочуть його залишати до самого закінчення контракту. Це стосується і Калвіна, і Гріліша, який у кращому разі третій у черзі на будь-яку з позицій, і багатьох інших.

У центрі оборони, наприклад, ще більш фантастичний перебір: Стоунз, Аканджі, Діаш, Аке, Хусанов і Гвардіол. І навіть не знаєш, кого виганяти. Стоунза? Він багато травмується, але завдяки техніці улюбленець Гвардіоли, який дуже допоміг виграти Лігу чемпіонів. Аканджі? Точно не зараз – минулого сезону він грав багато, часто. Діаш просто зірка, Аке потрібен завдяки універсальності, Хусанов тільки прийшов, Гвардіол може, звичайно, піти на фланг, але більше допомагає креативом саме з центру...

При цьому на правому фланзі оборони діра, щодо атакувального півзахисника питання, та й кожна травма Голанда виглядає катастрофою для клубу. Перша проблема найактуальніша – і її клуб, судячи з усього, планує вирішувати завдяки трансферу Веслі. Райт-бек Фламенго показав себе на клубному чемпіонаті світу у всій красі – швидкий, технічний, добре підтримує атаку. Є тільки одне "але": у бразильських клубів і так великі бюджети, просто забрати у них лідера не вийде. Альтернативні варіанти посилення: Тіно Лівраменто з Ньюкасла і Дензел Дюмфріс з Інтера.

Але головне завдання тут і зараз – позбутися зайвого. Гріліш, Хусанов, Філліпс, Фоден, Рейс не вміщаються зараз навіть у дублюючий склад – а якщо Гвардіола здивує і "підвищить" будь-кого з них у "званні", це означатиме мінімум часу для ще більш зіркового гравця. Звичайно, наявність Саудівської Аравії спрощує завдання – але, той же Гріліш, з урахуванням його способу життя, не погодиться туди переїжджати ні за які гроші.

Ман Сіті входить в епоху змін, і якщо вже він вирішив провести її з Гвардіолою, то йому і доведеться піти на кілька важких розставань.

Орієнтовний склад після літнього трансферного вікна

Едерсон (Ортега) – Гвардіол (Айт-Нурі), Стоунз (Аканджі), Діаш (Аке), Веслі (Льюїс) – Родрі (Ніко Гонсалес), Бернарду Сілва (Нунеш), Рейндерс (Гюндоган) – Доку (Мармуш), Шеркі (Савіньо) – Голанд (Мармуш)...