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Збірні Марокко та ДР Конго вийшли до плей-оф Кубка африканських націй-2023

Сьогодні 00:16 198 0
Збірні Марокко та ДР Конго вийшли до плей-оф Кубка африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі групи F Кубка африканських націй з футболу збірна Марокко здолала Замбію, а Танзанія зіграла внічию з ДР Конго.

Збірні Марокко та ДР Конго відповідно з першого та другого місць групи F вийшли до плей-оф турніру.

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй-2023
Група F
3 тур, 24 січня

Замбія - Марокко 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 37 Зієш

Танзанія - ДР Конго 0:0

Турнірна таблиця групи F:

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