Збірні Марокко та ДР Конго вийшли до плей-оф Кубка африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.
У третьому турі групи F Кубка африканських націй з футболу збірна Марокко здолала Замбію, а Танзанія зіграла внічию з ДР Конго.
Збірні Марокко та ДР Конго відповідно з першого та другого місць групи F вийшли до плей-оф турніру.
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Кубок африканських націй-2023
Група F
3 тур, 24 січня
Замбія - Марокко 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 37 Зієш
Танзанія - ДР Конго 0:0
Турнірна таблиця групи F:
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