Форвардом Шахтаря цікавляться три клуби Серії А

20-річний легіонер донецького Шахтаря Егіналду потрапив до сфери інтересів низки клубів Серії А.

Про це повідомляє Diário de Transferências.

За інформацією видання, Торіно готовий запропонувати 10 мільйонів євро за трансфер бразильського гравця.

Також футболістом цікавляться Болонья та Аталанта. Раніше повідомлялося, що нападник цікавий клубу з німецької Бундесліги.

У сезоні-2024/25 Егіналду провів 36 матчів за українську команду в усіх турнірах, у яких відзначився 6 голами та віддав 8 результативних передач. Він доєднався до Шахтаря влітку 2023 року за 3,5 млн євро.

Раніше стало відомо, що Шахтар віддав свого півзахисника в оренду словацькому клубу.