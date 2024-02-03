Джерело - Чемпіон.

Збірна Кот-д'Івуару на характері пройшла Малі у матчі 1/4 фіналу Кубка африканських націй з футболу.

На 16-ій хвилині матчі Траоре не реалізував пенальті у ворота Кот-д'Івуару. Згодом збірна Кот-д'Івуару залишилася у меншості. У другому таймі Кот-д'Івуару вдалося зрівняти рахунок на 90-ій хвилині. У додатковий час аж на 120+2 хвилині Кот-д'Івуар вирвав перемогу. Гравці Малі були не задоволені роботою арбітрів і бурхливо висловили свої емоції після гри.

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй-2023

1/4 фіналу, 3 лютого

Малі - Кот-д'Івуар 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голи: 1:0 - 71 Нене, 1:1 - 90 Адінгра, 1:2 - 120+2 Діакіте

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