Головне
Бій Усик - Ф'юрі перенесено на 18 травня
Сьогодні 21:54 307
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 21:47 20931
Шахтар несподівано програв Вележу у спарингу
Сьогодні 18:28 506
Яремчук майстерним ударом головою забив свій другий м'яч у Ла Лізі
Сьогодні 16:04 1191
Хобленко підписав повноцінний контракт з ЛНЗ
Сьогодні 15:10 272
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче
Сьогодні 12:18 87838
Що робити Усику: чекати на одужання Тайсона Ф'юрі чи вийти на бій із Хрговичем
Сьогодні 11:30 812
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 11:22 153101
Вечір боксу в Ер-Ріяді скасовано через травму Ф’юрі
Сьогодні 10:10 613
Український голкіпер Волошин перейшов у Реал
Вчора 21:53 678
Прямі трансляції

Збірна Кот-д'Івуару на характері здолала Малі в 1/4 фіналу Кубка африканських націй-2023

Сьогодні 22:09 205 0
Збірна Кот-д'Івуару на характері здолала Малі в 1/4 фіналу Кубка африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна Кот-д'Івуару на характері пройшла Малі у матчі 1/4 фіналу Кубка африканських націй з футболу.

На 16-ій хвилині матчі Траоре не реалізував пенальті у ворота Кот-д'Івуару. Згодом збірна Кот-д'Івуару залишилася у меншості. У другому таймі Кот-д'Івуару вдалося зрівняти рахунок на 90-ій хвилині. У додатковий час аж на 120+2 хвилині Кот-д'Івуар вирвав перемогу. Гравці Малі були не задоволені роботою арбітрів і бурхливо висловили свої емоції після гри.

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй-2023
1/4 фіналу, 3 лютого

Малі - Кот-д'Івуар 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голи: 1:0 - 71 Нене, 1:1 - 90 Адінгра, 1:2 - 120+2 Діакіте

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 87838
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 20931
ВІДЕО. Легендарна гармата Алієва з 40 метрів: удар, який важко повторити ВІДЕО. Легендарна гармата Алієва з 40 метрів: удар, який важко повторити 19448
Яремчук майстерним ударом головою забив свій другий м'яч у Ла Лізі Яремчук майстерним ударом головою забив свій другий м'яч у Ла Лізі 1191
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 153101
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 72781
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 43771
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29083
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 20933
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 358472 1
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 24698
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 93967