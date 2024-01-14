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У Кот-д'Івуарі стартував розіграш Кубка африканських націй-2023

Сьогодні 07:19 211 0
У Кот-д'Івуарі стартував розіграш Кубка африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.

13 січня матчем Кот-д'Івуар - Гвінея-Бісау стартував розіграш Кубка африканських націй-2023 з футболу.

Збірна Кот-д'Івуару святкувала перемогу з рахунком 2:0. Голами відзначилися Секо Фофана (Аль-Наср) та Жан-Філіп Крассо (Црвена Звезда).

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй 2023
Група А. 
1 тур, 13 січня

Кот-д'Івуар - Гвінея-Бісау 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Фофана, 2:0 - 58 Крассо

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