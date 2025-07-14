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Сергій Федченко: Усик переможе Дюбуа нокаутом

Максим Розенко, Андрій Мошкун — 14 липня 2025, 17:02
Сергій Федченко: Усик переможе Дюбуа нокаутом
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Ексволодар титулів інтерконтинентального чемпіона світу за версією IBF, чемпіона Європи за версією WBO Сергій Федченко ексклюзивно для "Чемпіона" поділився думкою щодо майбутнього протистояння Олександра Усика (23-0, 14 КО) та Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO).

"Дюбуа буде пресингувати першу половину бою, але Усик його в підсумку зупинить. Олександр переможе нокаутом у другий половині поєдинку", - заявив Федченко.

Також він висловив свою думку щодо майбутнього Усика. Зокрема, і в контексті потенційного бою з Тайсоном Ф’юрі:

"Усик сам казав, що проведе ще один-два поєдинки і вистачить. Він мудра людина і краще знає, як себе відчуває фізично. Сказати, що третій бій з Тайсоном Ф’юрі йому потрібний – не можу. Але, з іншого боку, якщо є бажання подивитися гарний бокс, чому б і ні?"
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На завершення розмови Сергій Федченко поміркував над тим, хто може бути майбутнім спадкоємцем Усика в контексті симпатій українських вболівальників:

"Поки такого боксера не бачу. Сергій Богачук демонструє непогані результати. Подивимося, як у нього піде далі."

19 липня на стадіоні "Вемблі" українець Олександр Усик проведе об'єднавчий бій з чемпіоном за версією IBF Даніелем Дюбуа. Орієнтовний початок – 23:30 за київським часом.

Нагадаємо, перший бій Усик – Дюбуа завершився перемогою українського боксера в 9 раунді нокаутом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію бою. Також українські уболівальники зможуть дивитися бій наживо.

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