Відомо, які змагання з літнього біатлону у 2025 році відбудуться в Україні

У серпні та вересні в Україні відбудеться ряд офіційних змагань з літнього біатлону. В останній місяць літа на Львівщині планують провести юніорський та юнацький чемпіонати України, а наприкінці вересня головний старт біатлонного міжсезоння – чемпіонат України.

Про це "Чемпіону" стало відомо з власних джерел у Федерації біатлону України. Точний час проведення чемпіонатів стане відомим пізніше.

У цих змаганнях зазвичай беруть участь найсильніші представники чоловічої та жіночої збірних України.

Зазначимо, що чемпіонат України буде важливим етапом у програмі підготовки до олімпійського сезону, адже першість світу з літнього біатлону цього року не проводиться.

Також, за інформацією "Чемпіона", "Суспільне" наразі не планує здійснювати телетрансляцію літньої вітчизняної першості.

Нагадаємо, суспільний мовник вперше в історії українського телебачення показував наживо гонки зимової першості 2025 у березні.

Раніше ми повідомляли про українських біатлоністів, які візьмуть участь у змаганнях з літнього біатлону в Норвегії вже на початку серпня.