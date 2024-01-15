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Збірна Сенегалу розгромила Гамбію на Кубку Африканських націй-2023

Камара оформив дубль у звітному матчі
Сьогодні 19:05 164 0
Збірна Сенегалу розгромила Гамбію на Кубку Африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.

Чинний володар Кубка африканських націй розпочав захист титулу з впевненої перемоги над Гамбією.

Матч завершився з рахунком 3:0. Найкращим гравцем матчу став 20-річний хавбек Меца Ламін Камара, який зробив дубль.

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй-2023
Група C
1 тур, 15 січня

Сенегал - Гамбія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Гейє, 2:0 - 52 Камара, 3:0 - 86 Камара

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