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Збірна Екваторіальної Гвінеї переграла Гвінею-Бісау на Кубку Африканських націй-2023

У складі переможців Нсуе оформив хет-трик
Сьогодні 19:41 183 0
Збірна Екваторіальної Гвінеї переграла Гвінею-Бісау на Кубку Африканських націй-2023
Фото Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Збірна Екваторіальної Гвінеї переграла Гвінею-Бісау у матчі другого туру Кубка Африканських націй з футболу.

Матч завершився з рахунком 4:2. У складі переможців Нсуе оформив хет-трик.

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй-2023
Група А
2 тур, 18 січня

Екваторіальна Гвінея - Гвінея-Бісау 4:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 21 Нсуе, 1:1 - 37 Ороско (авт), 2:1 - 46 Міранда, 3:1 - 51 Нсуе, 4:1 - 61 Нсуе, 4:2 - 90+3 Зе Турбо

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