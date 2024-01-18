Збірна Екваторіальної Гвінеї переграла Гвінею-Бісау на Кубку Африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.
Збірна Екваторіальної Гвінеї переграла Гвінею-Бісау у матчі другого туру Кубка Африканських націй з футболу.
Матч завершився з рахунком 4:2. У складі переможців Нсуе оформив хет-трик.
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Кубок африканських націй-2023
Група А
2 тур, 18 січня
Екваторіальна Гвінея - Гвінея-Бісау 4:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 21 Нсуе, 1:1 - 37 Ороско (авт), 2:1 - 46 Міранда, 3:1 - 51 Нсуе, 4:1 - 61 Нсуе, 4:2 - 90+3 Зе Турбо
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