Збірна Сенегалу переграла Камерун на Кубку Африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна Сенегалу переграла Камерун у матчі другого туру Кубка Африканських націй з футболу.

Матч завершився з рахунком 3:1. У складі збірної Сенегалу голами відзначилися Сарр, Діалло та Мане.

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй-2023

Група А

2 тур, 19 січня

Сенегал - Камерун 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Сарр, 2:0 - 71 Діалло, 2:1 - 83 Кастеллетто, 3:1 - 90+5 Мане

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