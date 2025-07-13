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Однозначно, – Володимир Кличко назвав найвидатнішого боксера всіх часів

Микола Дендак — 13 липня 2025, 23:45
Однозначно, – Володимир Кличко назвав найвидатнішого боксера всіх часів
Володимир Кличко
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 54 КО) назвав Мохаммеда Алі найвидатнішим боксером всіх часів.

Про це він сказав у коментарі для DAZN Boxing.

"Хто найвидатніший боксер всіх часів? Мохаммед Алі, однозначно", – сказав Кличко.

Нагадаємо, що на початку лютого The Ring повідомив про плани Володимира Кличка повернутися в бокс у 2025 році. Востаннє українець боксував 27 квітня 2017 року, коли у чемпіонському поєдинку програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом.

Раніше портал BoxRec оприлюднив рейтинг найкращих боксерів у історії України, в якому Володимир Кличко посів перше місце.

Володимир Кличко Мохаммед Алі

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