Однозначно, – Володимир Кличко назвав найвидатнішого боксера всіх часів

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 54 КО) назвав Мохаммеда Алі найвидатнішим боксером всіх часів.

Про це він сказав у коментарі для DAZN Boxing.

"Хто найвидатніший боксер всіх часів? Мохаммед Алі, однозначно", – сказав Кличко.

Нагадаємо, що на початку лютого The Ring повідомив про плани Володимира Кличка повернутися в бокс у 2025 році. Востаннє українець боксував 27 квітня 2017 року, коли у чемпіонському поєдинку програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом.

Раніше портал BoxRec оприлюднив рейтинг найкращих боксерів у історії України, в якому Володимир Кличко посів перше місце.