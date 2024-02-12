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Нігерія - Кот-д’Івуар 1:2: огляд фіналу Кубка африканських націй-2023

Кот-д'Івуар здобув третю перемогу в Кубку Африки
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Нігерія - Кот-д’Івуар 1:2: огляд фіналу Кубка африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.

Кот-д'Івуар здобув вольову перемогу над Нігерією у фіналі Кубка африканських націй-2023.

Кубок африканських націй-2023
1/2 фіналу, 7 лютого

Нігерія - Кот-д’Івуар 1:2 (0:2)

Голи: 1:0 - 38 Трост-Еконг, 1:1 - 62 Кессі, 1:2 - 81 Алле

Це третя перемога Кот-д'Івуару в Кубку Африки, загалом івуарійці грали у 5 фіналах.

Для Нігерії це був 8-й фінал, вони вигравали турнір тричі в історії.

Напередодні у матчі за третє місце збірна ПАР здолала ДР Конго.

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