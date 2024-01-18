Збірна Єгипту зіграла внічию з Ганою на Кубку Африканських націй-2023

У складі збірної Гани дубль оформив Кудус

Джерело - Чемпіон.

Збірна Єгипту зіграла внічию з Ганою у матчі другого туру Кубка Африканських націй з футболу.

Матч завершився з рахунком 2:2. У складі збірної Гани дубль оформив Кудус. Відзначимо, що нападник збірної Єгипту Салах отримав травму.

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй-2023

Група А

2 тур, 18 січня

Єгипет - Гана 2:2 (0:1)

Гол: 0:1 - 45+3 Кудус, 1:1 - 69 Мармуш, 1:2 - 71 Кудус, 2:2 - 74 Мостафа

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