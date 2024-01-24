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Збірні Малі, ПАР та Намібії вийшли до плей-оф Кубка африканських націй-2023

Туніс вилетів з турніру
Сьогодні 21:08 202 0
Збірні Малі, ПАР та Намібії вийшли до плей-оф Кубка африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.

Обидва матчі у третьому турі групи С Кубка африканських націй з футболу завершилися з рахунком 0:0.

Намібія зіграла внічию з Малі, а ПАР - з Тунісом.

Малі, ПАР та Намібія відповідно з першого, другого та третього місць групи Е  вийшли до плей-оф турніру.

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй-2023
Група Е
3 тур, 24 січня

Намібія - Малі 0:0

ПАР - Туніс 0:0

Турнірна таблиця групи Е:

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