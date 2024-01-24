Збірні Малі, ПАР та Намібії вийшли до плей-оф Кубка африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.
Обидва матчі у третьому турі групи С Кубка африканських націй з футболу завершилися з рахунком 0:0.
Намібія зіграла внічию з Малі, а ПАР - з Тунісом.
Малі, ПАР та Намібія відповідно з першого, другого та третього місць групи Е вийшли до плей-оф турніру.
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Кубок африканських націй-2023
Група Е
3 тур, 24 січня
Намібія - Малі 0:0
ПАР - Туніс 0:0
Турнірна таблиця групи Е:
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