Збірна Малі переграла ПАР на Кубку Африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна Малі святкувала перемогу над ПАР у матчі першого туру Кубка Африканських націй з футболу.

Матч завершився з рахунком 2:0. Голами відзначилися Траоре та Сінайоко.

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Раніше у групі Е збірна Тунісу сенсаційно поступилася Намібії (0:1).

Кубок африканських націй-2023

Група Е

1 тур, 16 січня

Малі - ПАР 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 60 Траоре, 2:0 - 66 Сінайоко

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