Збірна Малі переграла ПАР на Кубку Африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.
Збірна Малі святкувала перемогу над ПАР у матчі першого туру Кубка Африканських націй з футболу.
Матч завершився з рахунком 2:0. Голами відзначилися Траоре та Сінайоко.
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Раніше у групі Е збірна Тунісу сенсаційно поступилася Намібії (0:1).
Кубок африканських націй-2023
Група Е
1 тур, 16 січня
Малі - ПАР 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 60 Траоре, 2:0 - 66 Сінайоко
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