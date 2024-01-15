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Єгипет - Мозамбік 2:2: огляд матчу КАН-2023

Сьогодні 07:34 199 0
Єгипет - Мозамбік 2:2: огляд матчу КАН-2023

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру Кубка африканських націй-2023 з футболу збірна Єгипту зіграла внічию з Мозамбік.

Матч завершився з рахунком 2:2. На старті зустрічі єгиптяни відкрили рахунок завдяки голу Мостафи. У другому таймі матчу Мозамбік не лише зрівняв рахунок, але і вийшов вперед. Наприкінці зустрічі завдяки реалізованому пенальті Салаха Єгипет уникнув поразки.

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй 2023
Група В. 
1 тур, 14 січня

Єгипет - Мозамбік 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 Мостафа, 1:1 - 55 Віті, 1:2 - 58 Бауке, 2:2 - 90+7 Салах (пен)

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