Збірна ПАР здолала Кабо-Верде в 1/4 фіналу Кубка африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.
Збірна ПАР здолала Кабо-Верде у матчі 1/4 фіналу Кубка африканських націй з футболу.
Основний та додатковий час зустрічі завершився без забитих голів. У серії пенальті супергру продемонстрував голкіпер ПАР Вільямс, який парирував аж чотири удари з точки.
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Кубок африканських націй-2023
1/4 фіналу, 3 лютого
ПАР - Кабо-Верде 0:0 (пен. 2:1)
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