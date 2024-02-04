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Збірна ПАР здолала Кабо-Верде в 1/4 фіналу Кубка африканських націй-2023

Сьогодні 01:20 98 0
Збірна ПАР здолала Кабо-Верде в 1/4 фіналу Кубка африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна ПАР здолала Кабо-Верде у матчі 1/4 фіналу Кубка африканських націй з футболу.

Основний та додатковий час зустрічі завершився без забитих голів. У серії пенальті супергру продемонстрував голкіпер ПАР Вільямс, який парирував аж чотири удари з точки.

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй-2023
1/4 фіналу, 3 лютого

ПАР - Кабо-Верде 0:0 (пен. 2:1)

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