Визначилось місце проведення 2-го гостьового матчу збірної України у відборі на ЧС-2026

Стало відоме місце проведення другого гостьового матчу збірної України у кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє Федерація футболу України.

Свій другий гостьовий поєдинок відбірного турніру ЧС-2026, проти Ісландії, який відбудеться 10 жовтня, збірна України проведе в Рейк’явіку на стадіоні "Лейгардальсведлюр". Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що свою першу виїзну гру відбору ЧС-2026, проти Азербайджану, "синьо-жовті" проведуть у Баку.

Додамо, що збірна України виборюватиме путівку на американський мундіаль у групі D разом з Азербайджаном, Ісландією та Францією.