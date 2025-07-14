Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Визначилось місце проведення 2-го гостьового матчу збірної України у відборі на ЧС-2026

Олексій Мурзак — 14 липня 2025, 16:17
Визначилось місце проведення 2-го гостьового матчу збірної України у відборі на ЧС-2026
ksi.is

Стало відоме місце проведення другого гостьового матчу збірної України у кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє Федерація футболу України.

Свій другий гостьовий поєдинок відбірного турніру ЧС-2026, проти Ісландії, який відбудеться 10 жовтня, збірна України проведе в Рейк’явіку на стадіоні "Лейгардальсведлюр". Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що свою першу виїзну гру відбору ЧС-2026, проти Азербайджану, "синьо-жовті" проведуть у Баку.

Додамо, що збірна України виборюватиме путівку на американський мундіаль у групі D разом з Азербайджаном, Ісландією та Францією.

Збірна України з футболу Збірна Ісландії з футболу ЧС-2026

ЧС-2026

Визначилось місце проведення першого гостьового матчу збірної України у відборі на ЧС-2026
Трампа закликали захистити міста, де проходитиме чемпіонат світу-2026, від загрози дронів
Помер вболівальник, який втратив свідомість під час нещодавнього матчу між Польщею та Фінляндією
Збірна Польщі без Левандовського поступилась Фінляндії: огляд матчу відбору на ЧС-2026
Бразилія здолала Парагвай, Аргентина розписала мирову з Колумбією у кваліфікації на ЧС-2026

Останні новини