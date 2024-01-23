Ці команди вийшли до плей-оф турніру

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи В Кубка Африканських націй з футболу збірні Кабо-Верде та Єгипту зіграли внічию, обмінявшись забитими голами у компенсований час зустрічі. Ці команди вийшли до плей-оф турніру.

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй-2023

Група В

3 тур, 22 січня

Кабо-Верде - Єгипет 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Беншимол, 1:1 - 50 Трезеге, 1:2 - 90+3 Мостафа, 2:2 - 90+9 Тейшейра

Турнірна таблиця групи В:

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