Збірна Нігерії не здолала Екваторіальну Гвінею на Кубку Африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.
У матчі першого туру Кубка африканських націй-2023 з футболу збірна Нігерії зіграла внічию з Екваторіальною Гвінеєю.
Матч завершився з рахунком 1:1. У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами - на гол Сальвадора досить швидко відповів Осімхен.
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Кубок африканських націй 2023
Група А.
1 тур, 14січня
Нігерія - Екваторіальна Гвінея 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 36 Сальвадор, 1:1 - 38 Осімхен
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