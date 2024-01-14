Збірна Нігерії не здолала Екваторіальну Гвінею на Кубку Африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру Кубка африканських націй-2023 з футболу збірна Нігерії зіграла внічию з Екваторіальною Гвінеєю.

Матч завершився з рахунком 1:1. У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами - на гол Сальвадора досить швидко відповів Осімхен.

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй 2023

Група А.

1 тур, 14січня

Нігерія - Екваторіальна Гвінея 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 36 Сальвадор, 1:1 - 38 Осімхен

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