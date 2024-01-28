Збірна Гвінеї здолала Екваторіальну Гвінею в 1/8 фіналу Кубка африканських націй-2023

Єдиний гол був забитий у компенсований час зустрічі

Джерело - Чемпіон.

Збірна Гвінеї здолала Екваторіальну Гвінею у матчі 1/8 фіналу Кубка африканських націй з футболу.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол був забитий у компенсований час зустрічі - відзначився Байо. Відзначимо, що з 55 хвилини збірна Екваторіальна Гвінея грала у меншості - Вікоро отримав червону картку.

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй-2023

1/8 фіналу, 27 січня

Екваторіальна Гвінея - Гвінея 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+8 Байо

Раніше до 1/8 фіналу турніру вийшла збірна Анголи, яка переграла Намібію (3:0).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!