Збірні Екваторіальної Гвінеї та Нігерії вийшли до плей-оф Кубку Африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.
Збірні Нігерії та Екваторіальної Гвінеї здобули перемоги у третьому турі Кубка Африканських націй з футболу.
Нігерія здолала Гвінею-Бісау завдяки автоголу. Збірна Екваторіальної Гвінеї розгромила Кот-д'Івуар. Дубль оформив Нсуе.
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Кубок африканських націй-2023
Група А
3 тур, 22 січня
Гвінея-Бісау - Нігерія 0:1 (0:1)
Гол: 36 Санжанте (авт)
Екваторіальна Гвінея - Кот-д'Івуар 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 42 Нсуе, 2:0 - 73 Ганет, 3:0 - 75 Нсуе, 4:0 - 88 Буйла
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