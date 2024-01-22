Збірні Екваторіальної Гвінеї та Нігерії вийшли до плей-оф Кубку Африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірні Нігерії та Екваторіальної Гвінеї здобули перемоги у третьому турі Кубка Африканських націй з футболу.

Нігерія здолала Гвінею-Бісау завдяки автоголу. Збірна Екваторіальної Гвінеї розгромила Кот-д'Івуар. Дубль оформив Нсуе.

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй-2023

Група А

3 тур, 22 січня

Гвінея-Бісау - Нігерія 0:1 (0:1)

Гол: 36 Санжанте (авт)

Екваторіальна Гвінея - Кот-д'Івуар 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Нсуе, 2:0 - 73 Ганет, 3:0 - 75 Нсуе, 4:0 - 88 Буйла

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