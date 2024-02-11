Кот-д'Івуар переміг Нігерію та виграв домашній Кубок африканських націй

Джерело - Чемпіон.
Кот-д'Івуар здобув вольову перемогу над Нігерією у фіналі Кубка африканських націй-2023.
Зустріч завершилася з рахунком 1:2 на користь івуарійців.
Наприкінці першого тайму Вільям Трост-Еконг відкрив рахунок у зустрічі. Однак, голи Франка Кессі та Себастьяна Алле принесли перемогу господарям турніру.
Нігерія - Кот-д’Івуар 1:2 (0:2)
Голи: 1:0 - 38 Трост-Еконг, 1:1 - 62 Кессі, 1:2 - 81 Алле
Це третя перемога Кот-д'Івуару в Кубку Африки, загалом івуарійці грали у 5 фіналах.
Для Нігерії це був 8-й фінал, вони вигравали турнір тричі в історії.
Напередодні у матчі за третє місце збірна ПАР здолала ДР Конго.
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