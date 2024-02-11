Головне
Збірна України виграла преолімпійський турнір
Вчора 19:32 10602
Кот-д'Івуар переміг Нігерію та виграв домашній Кубок африканських націй
Вчора 23:59 256
Дженоа з голом Малиновського програла Аталанті, Мілан здолав Наполі: результати матчів Серії А
Вчора 23:40 701
Збірна України завоювала 10 медалей на молодіжному чемпіонаті Європи з карате
Вчора 23:05 335 1
Санітра: «Задоволений як хлопці відпрацювали»
Вчора 22:30 185
Магучіх здобула перемогу на етапі Золотої серії у США
Вчора 22:01 3386 1
Підручний: «Пориви вітру вплинули на стрільбу»
Вчора 21:51 168
Малиновський забив вишуканий м'яч у ворота Аталанти в матчі Серії А
Вчора 20:44 1063
Арсенал без Зінченка декласував Вест Гем, Манчестер Юнайтед дотис Астон Віллу: результати матчів АПЛ
Вчора 20:30 622
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 20:18 25311
Прямі трансляції

Кот-д'Івуар переміг Нігерію та виграв домашній Кубок африканських націй

Це третя перемога Кот-д'Івуару в Кубку Африки
Вчора 23:59 256 0
Кот-д'Івуар переміг Нігерію та виграв домашній Кубок африканських націй
#Кот-д'Івуар, #Кубок Африканських націй, #Нігерія

Джерело - Чемпіон.

Кот-д'Івуар здобув вольову перемогу над Нігерією у фіналі Кубка африканських націй-2023.

Зустріч завершилася з рахунком 1:2 на користь івуарійців.

Наприкінці першого тайму Вільям Трост-Еконг відкрив рахунок у зустрічі. Однак, голи Франка Кессі та Себастьяна Алле принесли перемогу господарям турніру.

Кубок африканських націй-2023
1/2 фіналу, 7 лютого

Нігерія - Кот-д’Івуар 1:2 (0:2)

Голи: 1:0 - 38 Трост-Еконг, 1:1 - 62 Кессі, 1:2 - 81 Алле

Це третя перемога Кот-д'Івуару в Кубку Африки, загалом івуарійці грали у 5 фіналах.

Для Нігерії це був 8-й фінал, вони вигравали турнір тричі в історії.

Напередодні у матчі за третє місце збірна ПАР здолала ДР Конго.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик заробить найбільший гонорар у кар’єрі за бій з Ф’юрі Усик заробить найбільший гонорар у кар’єрі за бій з Ф’юрі 30085 13
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 61443
Збірна України виграла преолімпійський турнір Збірна України виграла преолімпійський турнір 10602
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 25311
Промоутер Усика назвав космічні ціни на бій із Ф’юрі Промоутер Усика назвав космічні ціни на бій із Ф’юрі 18759 2
Харлан виграла етап Кубка світу в Перу Харлан виграла етап Кубка світу в Перу 18463 8
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 356307
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10756
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 91040
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 79436
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29091 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 335727 9