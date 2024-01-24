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Збірні Анголи та Буркіна-Фасо вийшли до плей-оф Кубка африканських націй-2023

Сьогодні 00:22 213 0
Збірні Анголи та Буркіна-Фасо вийшли до плей-оф Кубка африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна Анголи перемогла Буркіна-Фасо, а Алжир поступився Мавританії у третьому турі групи С Кубка африканських націй з футболу.

Ангола та Буркіна-Фасо відповідно з першого та другого місць групи С  вийшли до плей-оф турніру.

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй-2023
Група D
3 тур, 23 січня

Ангола - Буркіна-Фасо 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Мабулулу, 2:0 - 90+3 Зіні

Мавританія - Алжир 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 37 Деллахі

Турнірна таблиця групи D:

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