Збірні Анголи та Буркіна-Фасо вийшли до плей-оф Кубка африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.
Збірна Анголи перемогла Буркіна-Фасо, а Алжир поступився Мавританії у третьому турі групи С Кубка африканських націй з футболу.
Ангола та Буркіна-Фасо відповідно з першого та другого місць групи С вийшли до плей-оф турніру.
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Кубок африканських націй-2023
Група D
3 тур, 23 січня
Ангола - Буркіна-Фасо 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Мабулулу, 2:0 - 90+3 Зіні
Мавританія - Алжир 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 37 Деллахі
Турнірна таблиця групи D:
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