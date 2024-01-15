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Гана - Кабо-Верде 1:2: огляд матчу КАН-2023

Сьогодні 08:00 154 0
Гана - Кабо-Верде 1:2: огляд матчу КАН-2023

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру Кубка африканських націй-2023 з футболу збірна Гани поступилася Кабо-Верде.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Кабо-Верде. Ця перемога дозволила Кабо-Верде захопити лідерство у групі В, адже Єгипет та Мозамбік зіграли внічию (2:2).

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй 2023
Група В. 
1 тур, 14 січня

Гана - Кабо-Верде 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Монтейро, 1:1 - 56 Джіку, 1:2 90+2 Родрігес

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