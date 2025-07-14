Аля-Хіляль хоче придбати форварда збірної Англії

Аля-Хіляль розглядає можливість трансферу форварда Астон Вілли Оллі Воткінса.

Про це пише Ніколо Скіра.

Повідомляється, що клуб із Саудівської Аравії вже готовий розпочати переговори щодо трансферу. Астон Вілла розраховує отримати за свого нападника 115 мільйонів євро.

Минулого сезону Воткінс записав на свій рахунок 17 голів і 14 асистів у 54 матчах. В його активі також 18 матчів та 5 голів за національну збірну Англії. Трансфермаркет оцінює вартість нападника у 40 мільйонів євро.

Окрім клубу з Бірмінгема, Воткінс також грав за Ексетер Сіті та Брентфорд.

Раніше Аль-Хіляль оголосив про підписання Тео Ернандеса.