Джерело - Чемпіон.

У матчі за третє місце Кубка Африки збірна ПАР по пенальті перемогла команду ДР Конго - 0:0 (пен. 6:5).

Фінал Кубка Африки між командами Нігерії та Кот-д'Івуару відбудеться 11 лютого о 22:00 в Абіджані.

Кубок африканських націй

Матч за третє місце, 11 лютого

ПАР - ДР Конго 0:0 (пен. 6:5)

Серія пенальті: Мокоена (не забив), Мутуссамі (0:1), Сібісі (1:1), Мфулу (1:2), Монаре (2:2), Бакамбу (2:3), Модіба (3:3), Каємбе (3:4), Лепаса (4:4), Мбемба (не забив), Апполліс (5:4), Вісса (5:5), Кулу (6:5), Мешак (не забив)

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