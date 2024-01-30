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Збірна Кот-д’Івуару перемогла Сенегал в 1/8 фіналу Кубка африканських націй-2023

У серії пенальті господарі турніру святкували перемогу
Сьогодні 05:24 144 0
Збірна Кот-д’Івуару перемогла Сенегал в 1/8 фіналу Кубка африканських націй-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна Кот-д’Івуару перемогла Сенегал у матчі 1/8 фіналу Кубка африканських націй з футболу.

Основний та додатковий час матчу завершився з рахунком 1:1. У серії пенальті господарі турніру святкували перемогу.

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй-2023
1/8 фіналу, 29 січня

Сенегал - Кот-д’Івуар 1:1 (пен. 4:5) (1:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Голи: 1:0 - 4 Діалло, 1:1 - 86 Кессьє (пен)

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