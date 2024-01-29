Переможець протистояння визначився у серії пенальті

Джерело - Чемпіон.

Збірна Єгипту у серії пенальті програла ДР Конго у матчі 1/8 фіналу Кубка африканських націй з футболу.

Основний та додатковий час матчу завершився з рахунком 1:1. А у серії пенальті пощастило ДР Конго - 8:7.

У чвертьфіналі Кубка Африки ДР Конго зіграє з Гвінеєю, яка вирвала перемогу в Екваторіальної Гвінеї (1:0).

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй-2023

1/8 фіналу, 28 січня

Єгипет - ДР Конго 1:1 (пен. 7:8) (1:1, 0:0, 0:0, 0:0)

Голи: 0:1 - 37 Мешак, 1:1 - 45+1 Мостафа (пен)

Раніше до 1/8 фіналу турніру вийшла збірна Анголи, яка переграла Намібію (3:0).

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