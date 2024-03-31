Невичерпні італо-іспанські можливості з Циганковим на чолі: суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 9,69

Нові перспективи для всіх небайдужих до азарту.

Джерело - Чемпіон.

Після того, як на міжнародному рівні відіграли свої матчі збірні, повернулися клубні змагання й у провідних чемпіонатах Старого Світу. Перемоги й поразки — буденна справа у ці вихідні. Настав час поговорити про матчі, повз які проходити не варто.

Жирона — Бетіс. Турнір — Ла Ліга, дата проведення матчу — 31 березня, час початку — 17:15 (за Києвом)

Дивлячись правді у вічі, треба казати, що команда Віктора Циганкова вже не претендує на титул. Основною причиною тому стала гра на виїзді, де каталонці поступилися у 4 зустрічах поспіль матчах. А от на своєму полі "червоно-білі" в 14 матчах у Примері взяли 11 вікторій за двох мирових, поступившись лише лідеру Реалу.

Проте зі скептицизмом багатьох щодо перспектив Жирони в черговому матчі поспішати погоджуватися не варто. Так, в останніх матчах клубам Ла Ліги вдавалося знаходити протидію Довбику, який не може забити протягом уже 7 матчів у Ла Лізі. Проте Артем відзначився голом у поєдинку збірної, й це додасть йому впевненості. Так, господарі зіграють без Савіо, а в останнього 8 голів та 7 результативних передач у Ла Лізі. Однак ще важливіше інше. Бетіс підходить до матчу із трьома поразками поспіль, та й узагалі севільці перемогли лише у 2 із останніх 13 ігор на виїзді (+2=6-5). Перемога господарів виглядає більш ніж перспективною.

Ставка: П1 за 1,70

Реал — Атлетик. Ла Ліга, 31 березня, час початку — 22:00

Реал проти Атлетика — це зустріч команд, для яких титули — стиль життя та невід'ємна складова історії. Мадридський клуб уже 9 років не поступається Атлетику в Примері. Не менш важливо, що в попередніх 8 очних іграх у Ла Лізі "вершкові" здобули 7 перемог за 1 мирової.

Так, не буде Вінісіуса Жуніора, проте важливіше інше — відбуде дискваліфікацію найкращий бомбардир і дійсно ключовий футболіст у атаці команди Джуд Беллінгем. З початку сезону вдома в "Реала" в 14 домашніх іграх 12 перемог (2 мирові). Атлетик на виїзді не вражає. Перед тим, як перемогти Лас-Пальмас, "леви" в гостях мали в пасиві серію без перемог у гостях із 4 матчів (+0=2-2). Ще одна перемога господарів — правильний вибір.

Ставка: П1 за 1,64

Лечче — Рома. Серія А, 1 квітня, час початку — 19:00

Це той випадок, коли пропозицією не можна не скористатися. Команда Даніеле Де Россі в прекрасній формі. Після від'їзду Жозе Моурінью "вовки" взяли 22 бали з 27 можливих, а програли тільки Інтеру. З такими показниками завдання потрапити в Лігу чемпіонів чимось неможливим аж ніяк не виглядає.

В господарів із початку сезону тільки 6 перемог. У останніх 24 турах Лечче взяв лише три вікторії. З клубами з першої сімки південний клуб провів 10 матчів, у яких програв 8 разів із двома мировими. "Червоно-жовті" взяли тільки 2 вікторії в 11 попередніх іграх на своєму полі (+2=4-5). Очні ігри теж не на користь Лечче. У останніх 9 особистих зустрічах у Серії А клуб із Рима взяв 7 перемог, у суперника — одна вікторія. Висновки очевидні.

Ставка: П2 за 1,93

Інтер — Емполі. Серія А, 1 квітня, час початку — 21:45

Міланський клуб навіть не за крок — за половину від необхідної дії, у боротьбі за очікуваний виграш у чемпіонаті. Вірогідність такого сценарію дуже висока, тому сприяє й календар ігор до закінчення сезону. Й цей матч — якраз не виняток.

Тосканський клуб серйозною перешкодою аж ніяк не виглядає. Ба, навіть більше — можна й варто скористатися обставинами на всі 100. Мова про вірогідний сценарій із "сухою" перемогою господарів. Справа в тім, що Емполі не зміг забити в останніх 3 матчах Серії А, не менш важливо, що в гостей найслабша атака в лізі (22 гола). Міланці в 10 попередніх домашніх іграх у Серії А пропустили всього тричі. Крім того, "нерадзуррі" здобули 11 перемог у попередніх 12 очних іграх у Серії А, й у 6 із останніх 9 матчів команд у Серії А "змії" не пропускали.

Ставка: Інтер переможе та не пропустить за 1,80

Сумарний коефіцієнт: 9,69

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