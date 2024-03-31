Головне
Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC
Сьогодні 01:49 48976 4
Російським та білоруським атлетам не будуть раді у Парижі під час Олімпіади – очільниця міста
Сьогодні 11:48 132
Богачук – Мендоса: огляд бою
Сьогодні 11:19 236
Невичерпні італо-іспанські можливості з Циганковим на чолі: суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 9,69
Сьогодні 11:17 238
Фундора у кривавому чемпіонському бої переміг Цзю
Сьогодні 08:02 16953
Богачук - після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу
Сьогодні 02:13 12721 1
Богачук – Мендоса: Як це було
Сьогодні 01:49 7531
NAVI зіграють у фіналі PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Сьогодні 01:23 649
Валенсія з Яремчуком розписала мирову з Мальоркою, Барселона дотисла Лас-Пальмас: результати матчів 30 туру Ла Ліги
Сьогодні 00:31 1028
Шевадзуцький програв 42-річному Пулеву у вечорі боксу в Софії
Сьогодні 00:14 2527
Блоги
Невичерпні італо-іспанські можливості з Циганковим на чолі: суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 9,69
Невичерпні італо-іспанські можливості з Циганковим на чолі: суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 9,69 Максим Салівон
Сьогодні 11:17 235
12 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка
12 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка Максим Розенко та Соломія Романчук
Вчора 11:32 2352
Надії Полісся та рецепт одужання Динамо: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,79
Надії Полісся та рецепт одужання Динамо: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,79 Максим Салівон
Вчора 07:30 615
Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку
Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку Андрій Зуєв
Вчора 04:02 1064
Російський воротар, якого примусили відслужити в армії, зумів утекти до НХЛ
Російський воротар, якого примусили відслужити в армії, зумів утекти до НХЛ Олег Сагайдак
29.03.2024 22:04 1130
Кадрові труднощі Шахтаря та важка поїздка для Динамо: головні інтриги 22 туру УПЛ
Кадрові труднощі Шахтаря та важка поїздка для Динамо: головні інтриги 22 туру УПЛ Максим Салівон
29.03.2024 21:00 1062
Шпаргалка для вболівальника: орієнтовний склад молодіжної збірної України на чемпіонат Європи-2024 з баскетболу
Шпаргалка для вболівальника: орієнтовний склад молодіжної збірної України на чемпіонат Європи-2024 з баскетболу Олег Сагайдак
29.03.2024 19:49 414
Наступники Луніна та Трубіна: 11 молодих українських воротарів грають у закордонних академіях
Наступники Луніна та Трубіна: 11 молодих українських воротарів грають у закордонних академіях Дмитро Климчук
29.03.2024 18:51 471
Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій
Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій Максим Розенко
29.03.2024 15:22 39365
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя Максим Розенко
29.03.2024 11:33 11355 5
Тренер, який нічого не встигає, та збірні з міцним захистом: 6 фактів про суперників України на Євро-2024
Тренер, який нічого не встигає, та збірні з міцним захистом: 6 фактів про суперників України на Євро-2024 Максим Салівон
27.03.2024 18:15 2971
Як Ребров мітить на найуспішнішого тренера в історії збірної: 5 уроків за підсумками матчу Україна - Ісландія
Як Ребров мітить на найуспішнішого тренера в історії збірної: 5 уроків за підсумками матчу Україна - Ісландія Максим Салівон
27.03.2024 12:50 3177
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро Ігор Бойко
27.03.2024 08:52 7552 1
Легендарні динамівці взяли участь у благодійному матчі у Вроцлаві
Легендарні динамівці взяли участь у благодійному матчі у Вроцлаві Максим Салівон
26.03.2024 20:44 758
"Ми пропустили гол від вітру". Українському тренеру через війну довелось анулювати контракт в Ісландії
"Ми пропустили гол від вітру". Українському тренеру через війну довелось анулювати контракт в Ісландії Максим Розенко
26.03.2024 17:36 1216
Неминучість для України та сюрприз для Польщі: суперекспрес на фінал кваліфікації Євро-2024 з коефіцієнтом 4,20
Неминучість для України та сюрприз для Польщі: суперекспрес на фінал кваліфікації Євро-2024 з коефіцієнтом 4,20 Максим Салівон
26.03.2024 13:25 840
Виступ українок у Маямі-2024: підсумки
Виступ українок у Маямі-2024: підсумки Андрій Зуєв
26.03.2024 12:15 1025
Шанс для Реброва стати унікальною особистістю та значення тактики: 4 інтриги фіналу кваліфікації плей-оф Україна — Ісландія
Шанс для Реброва стати унікальною особистістю та значення тактики: 4 інтриги фіналу кваліфікації плей-оф Україна — Ісландія Максим Салівон
26.03.2024 11:30 2053
Він завершив кар'єру Володимира Кличка: історія Ентоні Джошуа, який торгував наркотиками та став зіркою боксу
Він завершив кар'єру Володимира Кличка: історія Ентоні Джошуа, який торгував наркотиками та став зіркою боксу Соломія Романчук
25.03.2024 19:15 657
Крізь роки: хлопчик з фото, який пішов стопами легендарного батька, готовий відібрати путівку на Євро у збірної України
Крізь роки: хлопчик з фото, який пішов стопами легендарного батька, готовий відібрати путівку на Євро у збірної України Соломія Романчук
25.03.2024 17:17 618
Прямі трансляції

Невичерпні італо-іспанські можливості з Циганковим на чолі: суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 9,69

Нові перспективи для всіх небайдужих до азарту.
Сьогодні 11:17 Максим Салівон 238 0
Невичерпні італо-іспанські можливості з Циганковим на чолі: суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 9,69
#Бетіс, #Великі ставки, #Емполі, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Лечче, #Реал Мадрид, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #ставки, #Атлетик, #Інтер Мілан

Джерело - Чемпіон.

Після того, як на міжнародному рівні відіграли свої матчі збірні, повернулися клубні змагання й у провідних чемпіонатах Старого Світу. Перемоги й поразки — буденна справа у ці вихідні. Настав час поговорити про матчі, повз які проходити не варто. 

Жирона — Бетіс. Турнір — Ла Ліга, дата проведення матчу — 31 березня, час початку — 17:15 (за Києвом)

Дивлячись правді у вічі, треба казати, що команда Віктора Циганкова вже не претендує на титул. Основною причиною тому стала гра на виїзді, де каталонці поступилися у 4 зустрічах поспіль матчах. А от на своєму полі "червоно-білі" в 14 матчах у Примері взяли 11 вікторій за двох мирових, поступившись лише лідеру Реалу.

Проте зі скептицизмом багатьох щодо перспектив Жирони в черговому матчі поспішати погоджуватися не варто. Так, в останніх матчах клубам Ла Ліги вдавалося знаходити протидію Довбику, який не може забити протягом уже 7 матчів у Ла Лізі. Проте Артем відзначився голом у поєдинку збірної, й це додасть йому впевненості. Так, господарі зіграють без Савіо, а в останнього 8 голів та 7 результативних передач у Ла Лізі. Однак ще важливіше інше. Бетіс підходить до матчу із трьома поразками поспіль, та й узагалі севільці перемогли лише у 2 із останніх 13 ігор на виїзді (+2=6-5). Перемога господарів виглядає більш ніж перспективною.

Ставка: П1 за 1,70

Реал — Атлетик. Ла Ліга, 31 березня, час початку — 22:00

Реал проти Атлетика — це зустріч команд, для яких титули — стиль життя та невід'ємна складова історії. Мадридський клуб уже 9 років не поступається Атлетику в Примері. Не менш важливо, що в попередніх 8 очних іграх у Ла Лізі "вершкові" здобули 7 перемог за 1 мирової. 

Так, не буде Вінісіуса Жуніора, проте важливіше інше — відбуде дискваліфікацію найкращий бомбардир і дійсно ключовий футболіст у атаці команди Джуд Беллінгем. З початку сезону вдома в "Реала" в 14 домашніх іграх 12 перемог (2 мирові). Атлетик на виїзді не вражає. Перед тим, як перемогти Лас-Пальмас, "леви" в гостях мали в пасиві серію без перемог у гостях із 4 матчів (+0=2-2). Ще одна перемога господарів — правильний вибір.

Ставка: П1 за 1,64

Лечче — Рома. Серія А, 1 квітня, час початку — 19:00

Це той випадок, коли пропозицією не можна не скористатися. Команда Даніеле Де Россі в прекрасній формі. Після від'їзду Жозе Моурінью "вовки" взяли 22 бали з 27 можливих, а програли тільки Інтеру. З такими показниками завдання потрапити в Лігу чемпіонів чимось неможливим аж ніяк не виглядає.

В господарів із початку сезону тільки 6 перемог. У останніх 24 турах Лечче взяв лише три вікторії. З клубами з першої сімки південний клуб провів 10 матчів, у яких програв 8 разів із двома мировими. "Червоно-жовті" взяли тільки 2 вікторії в 11 попередніх іграх на своєму полі (+2=4-5). Очні ігри теж не на користь Лечче. У останніх 9 особистих зустрічах у Серії А клуб із Рима взяв 7 перемог, у суперника — одна вікторія. Висновки очевидні.

Ставка: П2 за 1,93

Інтер — Емполі. Серія А, 1 квітня, час початку — 21:45

Міланський клуб навіть не за крок — за половину від необхідної дії, у боротьбі за очікуваний виграш у чемпіонаті. Вірогідність такого сценарію дуже висока, тому сприяє й календар ігор до закінчення сезону. Й цей матч — якраз не виняток. 

Тосканський клуб серйозною перешкодою аж ніяк не виглядає. Ба, навіть більше — можна й варто скористатися обставинами на всі 100. Мова про вірогідний сценарій із "сухою" перемогою господарів. Справа в тім, що Емполі не зміг забити в останніх 3 матчах Серії А, не менш важливо, що в гостей найслабша атака в лізі (22 гола). Міланці в 10 попередніх домашніх іграх у Серії А пропустили всього тричі. Крім того, "нерадзуррі" здобули 11 перемог у попередніх 12 очних іграх у Серії А, й у 6 із останніх 9 матчів команд у Серії А "змії" не пропускали.

Ставка: Інтер переможе та не пропустить за 1,80

Сумарний коефіцієнт: 9,69

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Фундора у кривавому чемпіонському бої переміг Цзю Фундора у кривавому чемпіонському бої переміг Цзю 16953
Богачук – Мендоса: Як це було Богачук – Мендоса: Як це було 7531
Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC 48976 4
Богачук - після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу Богачук - після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу 12721 1
Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзу Гран-прі у Франції Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзу Гран-прі у Франції 5359 1
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics 6283 1
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64777 1
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34972 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 97904
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22317
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29350
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30120 2