Жирона відреагувала на вихід збірної України на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Жирона привітала гравців збірної України Віктора Циганкова та Артема Довбика з виходом на Євро-2024 після перемоги над Ісландією.

Відповідний пост опублікували у твіттері клубу.

✅ Artem Dovbyk i Viktor Tsygankov jugaran l’Eurocopa! 🇺🇦



👏 Enhorabona, nois! ❤️🤍#EURO2024 pic.twitter.com/tFeqVc2hdC — Girona FC (@GironaFC) March 26, 2024

Зазначимо, що Віктор розпочав матч з перших хвилин та відзначився забитим м'ячем, а Довбик з'явився на полі на 74 хвилині матчу замість Яремчука.

Нагадаємо, національна команда перемогла ісландців (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, яка відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Українці зіграють у групі Е на Євро-2024.