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Жирона відреагувала на вихід збірної України на Євро-2024

Сьогодні 17:01 216 0
Жирона відреагувала на вихід збірної України на Євро-2024
#Жирона, #Збірна України з футболу, #Віктор Циганков, #Артем Довбик, #Збірна Ісландії з футболу, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Жирона привітала гравців збірної України Віктора Циганкова та Артема Довбика з виходом на Євро-2024 після перемоги над Ісландією.

Відповідний пост опублікували у твіттері клубу.

Зазначимо, що Віктор розпочав матч з перших хвилин та відзначився забитим м'ячем, а Довбик з'явився на полі на 74 хвилині матчу замість Яремчука.

Нагадаємо, національна команда перемогла ісландців (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, яка відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Українці зіграють у групі Е на Євро-2024.

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