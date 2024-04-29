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ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади

Сьогодні 14:19 242 0
ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади
#ФІФА, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Ліга Європи, #Ліга конференцій, #Ліга чемпіонів, #УЄФА, #Олімпійські ігри-2024, #Євро-2024 з футболу, #Королівська іспанська футбольна федерація

Джерело - AS.

Іспанські команди можуть бути виключені з турнірів під егідою УЄФА та ФІФА. Зокрема, з Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, а також з міжнародних турнірів — чемпіонат Європи-2024 та Олімпійські ігри в Парижі.

Про це повідомляє видання AS.

Причиною цього може стати втручання уряду країни в діяльність Королівської футбольної федерації (RFEF). Президент Вищої ради футбольних асоціацій Хосе Мануеля Родрігеса-Урібеса направив до УЄФА та ФІФА лист, де зазначив про політичний тиск на місцеву федерацію.

Через такі дії Іспанія може втратити шанси на проведення чемпіонату світу-2030, а іспанські команди будуть виключені з турнірів під егідою УЄФА та ФІФА. Зазначається, що керівні органи світового футболу наводять приклад Росії, яка втратила можливість проведення Євро-2028, а її клуби зникли з європейських змагань, через вторгнення в Україну.

Напередодні повідомлялося, що Вищий комітет зі спорту Іспанії планував взяти на себе управління RFEF до кінця літа, а тимчасовим очільником мав стати колишній тренер збірної Іспанії Вісенте дель Боске.

Нагадаємо, що в 33 турі іспанської Ла Ліги Жирона здобула перемогу над Лас-Пальмасом. Український нападник Артем Довбик відзначився забитим голом.

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