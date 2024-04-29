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Ломаченко прибув у Австралію на бій з Камбососом — українці зустріли його з прапором та побажали перемоги

Сьогодні 12:03 127 0
Ломаченко прибув у Австралію на бій з Камбососом — українці зустріли його з прапором та побажали перемоги
#Бокс, #Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко (18-0, 9 КО) прибув у Австралію, де 11 травня проведе чемпіонський бій за титул IBF у легкій вазі проти місцевого бійця Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО). 

Відео прибуття колишнього чемпіона світу оприлюднив ютуб-канал FightHype.com. 

36-річного українця зустріли кілька землячок. Побачивши Ломаченка, вони почали аплодувати та розмахувати жовто-синім прапором. Той підійшов до них і почув побажання перемоги.

Зазначимо, що в Україні бій Ломаченка, відомого підтримкою російської православної цервки московського патріархату, транслюватися не буде. Причина — принципова позиція спортивної редакції медіасервісу MEGOGO. 

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