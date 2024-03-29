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Лунін визначився з майбутнім у Реалі

Сьогодні 12:48 102 0
Лунін визначився з майбутнім у Реалі
Фото - Андрій Ющак (УАФ)
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - relevo.com.

Український воротар Реала Андрій Лунін може продовжити контракт з мадридським клубом.

Про це повідомляє Relevo.

Переговори щодо нової угоди тривають вже декілька тижнів. Сторони демонструють готовність досягти згоди та підписати новий договір.

Чинний контракт Андрія спливає влітку 2025 року і "галактікос" мають намір продовжити його ще на один сезон.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Реала Карло Анчелотті та керівництво клубу вважають, що український воротар має величезний потенціал та можливості для розвитку.  У сезоні-2023/24 він провів 23 матчі за "вершкових" в усіх турнірах. У 10 поєдинках йому вдалося зберегти свої ворота "сухими".

Напередодні збірна України з Луніним переграла Ісландію та вийшла на Євро-2024, де зіграє в групі Е.

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