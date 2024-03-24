Моурінью готовий повернутися до тренерської діяльності

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Роми Жозе Моурінью може повернутися до роботи в наступному сезоні.

Про це португалець розповів порталу A Bola.

"Улітку хочу повернутися до тренерської діяльності. Рома? Дивно бути звільненим після 2 європейських фіналів: це важко зрозуміти. Тіаго Пінту (колишній спортдиректор Роми - прим.)? Його інтерв'ю мене не цікавлять: я не витрачаю час на їх читання і прослуховування. Чи буде він працювати зі мною знову? Звісно, що ні", - розповів Моурінью.

Josè #Mourinho ad A Bola: “In estate voglio tornare ad allenare. #ASRoma? Strano essere esonerato dopo 2 finali europee: è difficile da capire. Tiago #Pinto? Le sue interviste non mi interessano: non perdo tempo a leggerle o ad ascoltarle. Lavorerà di nuovo con me? Certamente no” — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 24, 2024

Останнім місцем роботи португальського фахівця була Рома, яку він очолював з 2021 року і був звільнений у січні 2024.

Раніше повідомлялося, що Жозе може очолити національну збірну Саудівської Аравії.

Упродовж своєї тренерської кар’єри "Особливий" тренував Порту, Челсі, Інтер, Реал, Манчестер Юнайтед та низку інших клубів.