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Моурінью готовий повернутися до тренерської діяльності

Сьогодні 20:38 100 0
Моурінью готовий повернутися до тренерської діяльності
Фото: Getty Images
#Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Роми Жозе Моурінью може повернутися до роботи в наступному сезоні.

Про це португалець розповів порталу A Bola.

"Улітку хочу повернутися до тренерської діяльності. Рома? Дивно бути звільненим після 2 європейських фіналів: це важко зрозуміти. Тіаго Пінту (колишній спортдиректор Роми - прим.)? Його інтерв'ю мене не цікавлять: я не витрачаю час на їх читання і прослуховування. Чи буде він працювати зі мною знову? Звісно, що ні", - розповів Моурінью.

Останнім місцем роботи португальського фахівця була Рома, яку він очолював з 2021 року і був звільнений у січні 2024.

Раніше повідомлялося, що Жозе може очолити національну збірну Саудівської Аравії.

Упродовж своєї тренерської кар’єри "Особливий" тренував Порту, Челсі, Інтер, Реал, Манчестер Юнайтед та низку інших клубів.

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