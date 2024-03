Моурінью готовий повернутися до тренерської діяльності

Колишній тренер Роми Жозе Моурінью може повернутися до роботи в наступному сезоні.

Про це португалець розповів порталу A Bola.

Josè #Mourinho ad A Bola: “In estate voglio tornare ad allenare. #ASRoma? Strano essere esonerato dopo 2 finali europee: è difficile da capire. Tiago #Pinto? Le sue interviste non mi interessano: non perdo tempo a leggerle o ad ascoltarle. Lavorerà di nuovo con me? Certamente no”