Джерело - talkSPORT Boxing.

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) віддає перевагу поєдинку проти Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО), ніж третій бій з Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це він заявив у коментарі talkSPORT Boxing.

"Я хотів би побитися з Усиком, але не думаю, що він перший номер у списку бажань уболівальників. Ви знаєте, я битимусь з ким завгодно, і водночас промоутери хочуть, щоб я бився з певними людьми. Я б із радістю побився з Усиком, з Енді Руїсом, але думаю, що фанати хочуть, щоб я вийшов у ринг із Тайсоном Ф'юрі", — сказав Джошуа.

Нагадаємо, свій наступний бій Усик проведе проти Ф’юрі. Поєдинок відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку бій планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.