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Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері Луніна

Сьогодні 15:51 78 0
Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері Луніна
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Манчестер Юнайтед, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - Football Transfers.

Воротар Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Football Transfers.

Манкуніанці готові підписати українського голкіпера через непереконливі виступи Андре Онани в нинішньому сезоні. МЮ готовий запропонувати за Луніна 35 млн євро.

Українець цього сезону провів 28 матчів за Реал в усіх турнірах. Пропустив 25 голів та 12 разів відіграв на нуль.

Нагадаємо, що "вершкові" мінімально обіграли Сосьєдад у 33 турі Ла Ліги (1:0). Лунін провів зустріч на лаві для запасних. Напередодні гри Тібо Куртуа повернувся до загальної групи мадридської команди на тренуваннях.

Раніше ми повідомляли, що Реал не буде купувати нового голкіпера влітку. У клубі залишаться Лунін та Куртуа, а іспанський воротар Кепа Аррісабалага повернеться в Челсі після завершення оренди.

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