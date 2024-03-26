Захисника Інтера Франческо Ачербі визнали невинним у расистських образах на адресу Жуана Жезуса із Наполі.

Про це повідомляє football-italia.

Спортивний суддя Серії А Герардо Мастрандреа виніс вердикт, ухваливши рішення після розслідування прокуратури FIGC. Обидва футболісти були допитані 22 березня в рамках справи.

Ачербі вдалося уникнути 10-матчевої дискваліфікації через відсутність доказів, що підтверджують версію подій гравця Наполі.

Нагадаємо, Ачербі виключили з заявки збірної Італії через расистський скандал.