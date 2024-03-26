Джерело - football-italia.
Захисника Інтера Франческо Ачербі визнали невинним у расистських образах на адресу Жуана Жезуса із Наполі.
Про це повідомляє football-italia.
Спортивний суддя Серії А Герардо Мастрандреа виніс вердикт, ухваливши рішення після розслідування прокуратури FIGC. Обидва футболісти були допитані 22 березня в рамках справи.
Ачербі вдалося уникнути 10-матчевої дискваліфікації через відсутність доказів, що підтверджують версію подій гравця Наполі.
Нагадаємо, Ачербі виключили з заявки збірної Італії через расистський скандал.