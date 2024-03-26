Головне
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024
Сьогодні 16:50 7545
Берінчик — про поєдинок проти Наваррете: Це мій перший бій у США, суперник — дуже незручний
Сьогодні 18:01 172
"Ми пропустили гол від вітру". Українському тренеру через війну довелось анулювати контракт в Ісландії
Сьогодні 17:36 352
Берінчик — про поєдинок проти Наваррете: Плани на бій — здобути пояс чемпіона світу
Сьогодні 17:00 201
Українці завоювали 13 нагород на міжнародному турнірі в Литві
Сьогодні 16:46 186
Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль
Сьогодні 15:51 8461
Відбулась зустріч Національної платформи доброчесності спорту та Федерації бадмінтону України
Сьогодні 15:30 188
Маркевич: З Ісландією маємо зіграти набагато краще, ніж із Боснією
Сьогодні 14:59 679
Яшкін: Якщо треба змінити склад на Ісландію, Ребров його змінить
Сьогодні 14:15 353
Стали відомі переможці чоловічої та жіночої естафетних гонок чемпіонату України
Сьогодні 13:50 289
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
23.03.2024 07:57 872
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:25 861
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:10 1018
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 1043
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 927

Ачербі уникнув десятиматчевої дискваліфікації

Сьогодні 19:12 99 0
Ачербі уникнув десятиматчевої дискваліфікації
#Інтер, #Наполі

Джерело - football-italia.

Захисника Інтера Франческо Ачербі визнали невинним у расистських образах на адресу Жуана Жезуса із Наполі.

Про це повідомляє football-italia.

Спортивний суддя Серії А Герардо Мастрандреа виніс вердикт, ухваливши рішення після розслідування прокуратури FIGC. Обидва футболісти були допитані 22 березня в рамках справи.

Ачербі вдалося уникнути 10-матчевої дискваліфікації через відсутність доказів, що підтверджують версію подій гравця Наполі.

Нагадаємо, Ачербі виключили з заявки збірної Італії через расистський скандал.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 7545
Україна - Ісландія: де дивитися онлайн матч Україна - Ісландія: де дивитися онлайн матч 1448
Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія 3637
Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль 8461
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії 8237
Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 4689
Рекомендуємо
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65098
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30260
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30013 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69999
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 361334 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37798