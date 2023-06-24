Гравець Динамо забив шедевральний гол на Євро-2023 U-21: відео моменту

Гіо знову запалив

Джерело - Чемпіон.

Георгій Цітаїшвілі відзначився забитим м'ячем у ворота збірної Бельгії в матчі за Грузію на молодіжному чемпіонаті Європи-2023.

Цей гол після дального удару на 51-й хвилині поклав початок камбеку господарів турніру (завершили 2:2, програвавши 0:2). Асист на рахунку іншого Георгія - Гочолейшвілі, який представляє донецький Шахтар.

Відео

Нагадаємо, в матчі першого туру проти Португалії Цітаїшвілі, який належить київському Динамо, оформив 2 гольові передачі.

В паралельній грі збірна України завдяки автоголу на останніх хвилинах вирвала перемогу над Румунією.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua