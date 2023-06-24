Гравець Динамо забив шедевральний гол на Євро-2023 U-21: відео моменту

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#Георгій Цітаішвілі, #Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

Георгій Цітаїшвілі відзначився забитим м'ячем у ворота збірної Бельгії в матчі за Грузію на молодіжному чемпіонаті Європи-2023.

Цей гол після дального удару на 51-й хвилині поклав початок камбеку господарів турніру (завершили 2:2, програвавши 0:2). Асист на рахунку іншого Георгія - Гочолейшвілі, який представляє донецький Шахтар.

Відео

Нагадаємо, в матчі першого туру проти Португалії Цітаїшвілі, який належить київському Динамо, оформив 2 гольові передачі.

В паралельній грі збірна України завдяки автоголу на останніх хвилинах вирвала перемогу над Румунією.

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