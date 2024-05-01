Динамо прийме Верес, Шахтар зіграє з Чорноморцем: розклад матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбудуться два перенесені матчі Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2023/24.

У середу, 1 травня, донецький Шахтар зіграє з одеським Чорноморцем гру 12 туру (початок — о 13:00 за київським часом), а київське Динамо прийматиме рівненський Верес у межах 5 туру (початок — о 15:30 за Києвом).

Наприкінці сезону підопічні Маріно Пушича вже провели два поєдинки поспіль із луганською Зорею. На початку травня на них чекають аналогічні спарені зустрічі з одеситами.

Обидва матчі пройдуть на стадіоні "Лівий берег" у Київській області. Перший, який мав пройти у 12 турі, відбудеться 1 травня. Другий, вже 27 туру, там же за три дні.

Столичні футболісти під керівництвом Олександра Шовковського спробують помститися рівненській команді за втрачену перемогу на початку березня.

Нагадаємо, рівняни вирвали нічию завдяки пенальті, який привіз на останніх секундах нігерійський вінгер Беніто.

Топ-5 турнірної таблиці

Шахтар (Донецьк) – 61 очко (25 ігор) Динамо (Київ) – 57 (25) Кривбас (Кривий Ріг) – 54 (26) Дніпро-1 (Дніпро) – 45 (26) Рух (Львів) – 44 (26)

27-й тур УПЛ відбудеться у період з 4 до 6 травня.

Раніше кияни здолали Дніпро-1, а Шахтар розібрався з ЛНЗ.

Ми писали, що форвард "гірників" перейшов до клубу МЛС.