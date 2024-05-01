Боруссія прийматиме ПСЖ у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА з футболу сезону-2023/24 дортмундська Боруссія прийматиме ПСЖ.

Гра відбудеться в середу, 1 травня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Дивитися трансляцію поєдинку можна на медіасервісі MEGOGO.

Раніше повідомляли, що зустріч обслуговуватиме англійська бригада арбітрів на чолі з досвідченим Ентоні Тейлором.

Матч-відповідь пройде 7 травня в Парижі.

У чвертьфіналі ПСЖ на виїзді в більшості розгромив Барселону. На шляху до півфіналу Боруссія двічі обіграла мадридський Атлетико.

В іншій парі мадридський Реал з Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією. В активі українського голкіпера — три сейви. Матч-відповідь відбудеться 8 травня в Мадриді.

Фінал ЛЧ проведуть 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Раніше ми повідомляли, що ПСЖ готовий поборотися за Луніна.