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Боруссія прийматиме ПСЖ у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 07:01 174 0
Боруссія прийматиме ПСЖ у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
#Боруссія Дортмунд, #ПСЖ, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА з футболу сезону-2023/24 дортмундська Боруссія прийматиме ПСЖ.

Гра відбудеться в середу, 1 травня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Дивитися трансляцію поєдинку можна на медіасервісі MEGOGO.

Раніше повідомляли, що зустріч обслуговуватиме англійська бригада арбітрів на чолі з досвідченим Ентоні Тейлором. 

Матч-відповідь пройде 7 травня в Парижі.

У чвертьфіналі ПСЖ на виїзді в більшості розгромив Барселону. На шляху до півфіналу Боруссія двічі обіграла мадридський Атлетико.

В іншій парі мадридський Реал з Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією. В активі українського голкіпера —  три сейви. Матч-відповідь відбудеться 8 травня в Мадриді.

Фінал ЛЧ проведуть 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. 

Раніше ми повідомляли, що ПСЖ готовий поборотися за Луніна.

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