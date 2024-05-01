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25.04.2024 21:39 376

Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Сьогодні 03:32 23508 0
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
#Шахтар, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

30 квітня відбувся перший матч стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24. Залишилось 4 клуби, які в матчах на виліт визначають найсильнішого в Європі.

Розклад та результати Ліги чемпіонів-2023/24

Плей-оф

1/8 фіналу

Перші матчі

  • 13 лютого. 22:00. Копенгаген - Манчестер Сіті 1:3
  • 13 лютого. 22:00. Лейпциг - Реал Мадрид 0:1
  • 14 лютого. 22:00. Лаціо - Баварія 1:0
  • 14 лютого. 22:00. ПСЖ - Реал Сосьєдад 2:0
  • 20 лютого. 22:00. Інтер - Атлетико 1:0
  • 20 лютого. 22:00. ПСВ - Боруссія Д. 1:1
  • 21 лютого. 22:00. Наполі - Барселона 1:1
  • 21 лютого. 22:00. Порту - Арсенал 1:0

Матчі-відповіді

  • 5 березня. 22:00. Баварія - Лаціо 3:0 
  • 5 березня. 22:00. Реал Сосьєдад - ПСЖ 1:2 
  • 6 березня. 22:00. Манчестер Сіті - Копенгаген 3:1 
  • 6 березня. 22:00. Реал Мадрид - Лейпциг 1:1 
  • 12 березня. 22:00. Барселона - Наполі 3:1
  • 12 березня. 22:00. Арсенал - Порту 1:0
  • 13 березня. 22:00. Атлетико - Інтер 2:1
  • 13 березня. 22:00. Боруссія Д. - ПСВ 2:0

1/4 фіналу

  • 9 квітня. 22:00. Реал Мадрид - Манчестер Сіті 3:3
  • 9 квітня. 22:00. Арсенал - Баварія 2:2
  • 10 квітня. 22:00. Атлетико  - Боруссія Д. 2:1
  • 10 квітня. 22:00. ПСЖ - Барселона 2:3

Матчі-відповіді

  • 16 квітня. 22:00. Боруссія Д. - Атлетико 4:2
  • 16 квітня. 22:00. Барселона - ПСЖ 1:4
  • 17 квітня. 22:00. Манчестер Сіті - Реал Мадрид 1:1 (3:4 - після пен.)
  • 17 квітня. 22:00. Баварія - Арсенал 1:0

1/2 фіналу

  • 30 квітня. 22:00. Баварія - Реал Мадрид 2:2
  • 1 травня. 22:00. Боруссія Д. - ПСЖ 

Матчі-відповіді

  • 7 травня. 22:00. ПСЖ - Боруссія Д.
  • 8 травня. 22:00. Реал Мадрид - Баварія

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Груповий етап

Груповий раунд пройшов із 19 вересня до 13 грудня 2023 року та став останнім у звичному форматі - з наступного сезону цей етап змагань гратимуть за швейцарською системою.

По дві найкращі команди з кожної групи зіграли в 1/8 фіналу. Команди, які посіли треті місця, перейшли в стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечалися за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Баварія* 6 5 1 0 12-6 16
2  Копенгаген* 6 2 2 2 8-8 8
3  Галатасарай** 6 1 2 3 10-13 5
4  Манчестер Юн. 6 1 1 4 12-15 4

1-й тур, 20 вересня

  • 19:45. Галатасарай - Копенгаген 2:2
  • 22:00. Баварія - Манчестер Юнайтед 4:3

2-й тур, 3 жовтня

  • 22:00. Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3
  • 22:00. Копенгаген - Баварія 1:2

3-й тур, 24 жовтня

  • 19:45. Галатасарай - Баварія 1:3
  • 22:00. Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0

4-й тур, 8 листопада

  • 22:00. Баварія - Галатасарай 2:1
  • 22:00. Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3

5-й тур, 29 листопада

  • 19:45. Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3
  • 22:00. Баварія - Копенгаген 0:0

6-й тур, 12 грудня

  • 22:00. Манчестер Юнайтед - Баварія 0:1
  • 22:00. Копенгаген - Галатасарай 1:0

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Арсенал* 6 4 1 1 16-4 13
2  ПСВ* 6 2 3 1 8-10 9
3  Ланс** 6 2 2 2 6-11 8
4  Севілья 6 0 2 4 7-12 2

1-й тур, 20 вересня

  • 22:00. Арсенал - ПСВ 4:0
  • 22:00. Севілья - Ланс 1:1

2-й тур, 3 жовтня

  • 22:00. ПСВ - Севілья 2:2
  • 22:00. Ланс - Арсенал 2:1

3-й тур, 24 жовтня

  • 22:00. Севілья - Арсенал 1:2
  • 22:00. Ланс - ПСВ 1:1

4-й тур, 8 листопада

  • 22:00. ПСВ - Ланс 1:0
  • 22:00. Арсенал - Севілья 2:0

5-й тур, 29 листопада

  • 19:45. Севілья - ПСВ 2:3
  • 22:00. Арсенал - Ланс 6:0

6-й тур, 12 грудня

  • 19:45. Ланс - Севілья 2:1
  • 19:45. ПСВ - Арсенал 1:1

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Реал Мадрид* 6 6 0 0 16-7 18
2  Наполі* 6 3 1 2 10-9 10
3  Брага** 6 1 1 4 6-12 4
4  Уніон Берлін 6 0 2 4 6-10 2

1-й тур, 20 вересня

  • 19:45. Реал Мадрид - Уніон Берлін 1:0
  • 22:00. Брага - Наполі 1:2

2-й тур, 3 жовтня

  • 19:45. Уніон Берлін - Брага 2:3
  • 22:00. Наполі - Реал Мадрид 2:3

3-й тур, 24 жовтня

  • 22:00. Уніон Берлін - Наполі 0:1
  • 22:00. Брага - Реал Мадрид 1:2

4-й тур, 8 листопада

  • 19:45. Наполі - Уніон Берлін 1:1
  • 22:00. Реал Мадрид - Брага 3:0

5-й тур, 29 листопада

  • 22:00. Брага - Уніон Берлін 1:1
  • 22:00. Реал Мадрид - Наполі 4:2

6-й тур, 12 грудня

  • 22:00. Уніон Берлін - Реал Мадрид 2:3
  • 22:00. Наполі - Брага 2:0

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Реал Сосьєдад* 6 3 3 0 7-2 12
2  Інтер* 6 3 3 0 8-5 12
3  Бенфіка**  6 1 1 4 7-11 4
4  Зальцбург 6 1 1 4 4-8 4

1-й тур, 20 вересня

  • 22:00. Бенфіка - Зальцбург 0:2
  • 22:00. Реал Сосьєдад - Інтер 1:1

2-й тур, 3 жовтня

  • 19:45. Зальцбург - Реал Сосьєдад 0:2
  • 22:00. Інтер - Бенфіка 1:0

3-й тур, 24 жовтня

  • 19:45. Інтер - Зальцбург 2:1
  • 22:00. Бенфіка - Реал Сосьєдад 0:1

4-й тур, 8 листопада

  • 19:45. Реал Сосьєдад - Бенфіка 3:1
  • 22:00. Зальцбург - Інтер 0:1

5-й тур, 29 листопада

  • 22:00. Бенфіка - Інтер 3:3
  • 22:00. Реал Сосьєдад - Зальцбург 0:0

6-й тур, 12 грудня

  • 22:00. Зальцбург - Бенфіка 1:3
  • 22:00. Інтер - Реал Сосьєдад 0:0

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Атлетіко* 6 4 2 0 17-6 14
2  Лаціо* 6 3 1 2 7-7 10
3  Феєнорд** 6 2 0 4 9-10 6
4  Селтік 6 1 1 4 5-15 4

1-й тур, 19 вересня

  • 22:00. Феєнорд - Селтік 2:0
  • 22:00. Лаціо - Атлетіко 1:1

2-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Атлетіко - Феєнорд 3:2
  • 22:00. Селтік - Лаціо 1:2

3-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Феєнорд - Лаціо 3:1
  • 22:00. Селтік - Атлетіко 2:2

4-й тур, 7 листопада

  • 22:00. Лаціо - Феєнорд 1:0
  • 22:00. Атлетіко - Селтік 6:0

5-й тур, 28 листопада

  • 19:45. Лаціо - Селтік 2:0
  • 22:00. Феєнорд - Атлетіко 1:3

6-й тур, 13 грудня

  • 22:00. Селтік - Феєнорд 2:1
  • 22:00. Атлетіко - Лаціо 2:0

Група F

М Команда І В Н П Г О
1  Боруссія Д 6 3 2 1 7-4 11
2  ПСЖ 6 2 2 2 9-8 8
3  Мілан 6 2 2 2 5-8 8
4  Ньюкасл  6 1 2 3 6-7 5

1-й тур, 19 вересня

  • 19:45. Мілан - Ньюкасл 0:0
  • 22:00. ПСЖ - Боруссія Д. 2:0

2-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Боруссія Д. - Мілан 0:0
  • 22:00. Ньюкасл - ПСЖ 4:1

3-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. ПСЖ - Мілан 3:0
  • 22:00. Ньюкасл - Боруссія Д. 0:1

4-й тур, 7 листопада

  • 19:45. Боруссія Д. - Ньюкасл 2:0
  • 22:00. Мілан - ПСЖ 2:1

5-й тур, 28 листопада

  • 22:00. ПСЖ - Ньюкасл 1:1
  • 22:00. Мілан - Боруссія Д. 1:3

6-й тур, 13 грудня

  • 22:00. Боруссія Д. - ПСЖ 1:1
  • 22:00. Ньюкасл - Мілан 1:3

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Манчестер Сіті 6 6 0 0 18-7 18
2  РБ Лейпциг 6 4 0 2 13-10 12
3  Янг Бойз  6 1 1 4 7-13 4
4  Црвена Звезда  6 0 1 5 7-15 1

1-й тур, 19 вересня

  • 19:45. Янг Бойз - Лейпциг 1:3
  • 22:00. Ман Сіті - Црвена Звезда 3:1

2-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2
  • 22:00. Лейпциг - Ман Сіті 1:3

3-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. Лейпциг - Црвена Звезда 3:1
  • 22:00. Янг Бойз - Ман Сіті 1:3

4-й тур, 7 листопада

  • 22:00. Ман Сіті - Янг Бойз 3:0
  • 22:00. Црвена Звезда - Лейпциг 1:2

5-й тур, 28 листопада

  • 22:00. Ман Сіті - Лейпциг 3:2
  • 22:00. Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0

6-й тур, 13 грудня

  • 19:45. Лейпциг - Янг Бойз 2:1
  • 19:45. Црвена Звезда - Ман Сіті 2:3

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 6 4 0 2 12-6 12
2  Порту 6 4 0 2 15-8 12
3  Шахтар 6 3 0 3 10-12 9
4  Антверпен 6 1 0 5 6-17 3

1-й тур, 19 вересня

  • 22:00. Барселона - Антверпен 5:0
  • 22:00. Шахтар - Порту 1:3

2-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Антверпен - Шахтар 2:3
  • 22:00. Порту - Барселона 0:1

3-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Барселона - Шахтар 2:1
  • 22:00. Антверпен - Порту 1:4

4-й тур, 7 листопада

  • 19:45. Шахтар - Барселона 1:0
  • 22:00. Порту - Антверпен 2:0

5-й тур, 28 листопада

  • 19:45. Шахтар - Антверпен 1:0
  • 22:00. Барселона - Порту 2:1

6-й тур, 13 грудня

  • 22:00. Порту - Шахтар 5:3
  • 22:00. Антверпен - Барселона 3:2
* - вихід у плей-оф Ліги чемпіонів
** - вихід у плей-оф Ліги Європи

Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24

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