Джерело - Чемпіон.
Україна зробила вагомий крок до виходу в плей-оф молодіжного Євро-2023, обігравши збірну Румунії у другому турі.
Долю матчу (0:1) вирішив автогол Віктора Дікана на 89-й хвилині.
Відео
- Кащук після геніального проходу вивів збірну України вперед у матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
Після цієї звитяги Україна принаймні на кілька годин очолила свою групу. В іншому матчі квартету В Іспанія зіграє з Хорватією.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua