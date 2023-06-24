Позитивний підсумок напруженого матчу

Джерело - Чемпіон.

Україна зробила вагомий крок до виходу в плей-оф молодіжного Євро-2023, обігравши збірну Румунії у другому турі.

Долю матчу (0:1) вирішив автогол Віктора Дікана на 89-й хвилині.

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Після цієї звитяги Україна принаймні на кілька годин очолила свою групу. В іншому матчі квартету В Іспанія зіграє з Хорватією.

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