А раніше він запалював за нашу молодіжку...

Джерело - Чемпіон.

Георгій Цітаїшвілі допоміг збірній Грузії сенсаційно перемогти Португалію (2:0) в матчі 1-го туру Євро-2023 U-21.

На рахунку чемпіона світу-2019 (U-20) у складі збірної України - обидві гольові передачі.

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Нагадаємо, Цітаїшвілі досі належить київському Динамо, але останнім часом їздить по орендах. Минулий сезон 22-річний півзахисник провів у Польщі, виступаючи за Лех.

Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці

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