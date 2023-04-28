Вийшов і "привіз" гол: Попов грубо помилився в матчі Металіст - Динамо - ВІДЕО

"Впорався" за 3 хвилини...

Джерело - Чемпіон.

Денис Попов не найкращим чином увійшов у матч 23-го туру Української Прем'єр-ліги між харківським Металістом та київським Динамо.

Центральний захисник номінальних гостей з'явився на полі на 78-й хвилині, а вже на 81-й подарував м'яч супернику, послизнувшись у простій ситуації, наслідком чого став гол Максима Прядуна - 1:2.

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Втім, ця помилка Попова не стала фатальною - Динамо перемогло з рахунком 3:1.

Варто додати, що цей матч став першим для Олександра Шовковського на посаді в.о. тренера Динамо, оскільки Мірча Луческу має проблеми зі здоров'ям.

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