Даллас обіграв Кліпперс, Індіана в овертаймі дотисла Мілвокі: результати матчів плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 27 квітня в Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися три матчі першого раунду плей-оф.

Даллас здобув перемогу над Кліпперс та вийшов уперед в серії (101:90). Фінікс зазнав третьої поразки від Міннесоти та знаходиться за крок від вильоту (109:126). Індіана в овертаймі здолала Мілвокі і тепер лідирує в серії (121:118).

Серії триватимуть до чотирьох перемог.

НБА — Перший раунд плей-оф

27 квітня

Індіана — Мілвокі 121:118 ОТ (39:22, 28:33, 23:28, 21:28, 10:7)

Рахунок у серії — 2:1

Наступна гра відбудеться 29 квітня в Індіані.

Даллас — Кліпперс 101:90 (18:23, 36:18, 24:26, 23:23)

Рахунок у серії — 2:1

Наступний матч відбудеться 28 квітня в Далласі.

Фінікс — Міннесота 109:126 (32:34, 21:25, 20:36, 36:31)

Рахунок у серії — 0:3

Наступний поєдинок прийматиме Фінікс 29 квітня.

Раніше центровий Філадельфії Джоел Ембіід установив особистий рекорд у третьому матчі серії з Нью-Йорком.