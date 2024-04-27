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20.04.2024 11:05 721

Вісім медалей здобули українські борці на турнірі в Румунії

Сьогодні 00:54 89 0
Вісім медалей здобули українські борці на турнірі в Румунії

Джерело - borba.com.ua.

Українські борці греко-римського стилю у віковій категорії до 15 років здобули вісім медалей на турнірі UWW у Клуж-Напока (Румунія).

Про це повідомляє Федерація Греко-римської Боротьби України.

Збірна України додала до своєї скарбнички три золоті, дві срібні та три бронзові медалі. У підсумку команда посіла третю сходинку в загальнокомандному заліку.

Чемпіони та призери

  • Золото: Ілля Ванжул (41 кг); Ібрагім Насібов (57 кг); Роман Іваник (62 кг)
  • Срібло: Олександр Венець (44 кг); Данило Мельничук (62 кг)
  • Бронза: Владислав Величко (57 кг); Данило Вузій (68 кг); Назар Байстрюченко (75 кг).

Нагадаємо, Україна вимагає відсторонити російських та білоруських борців, які підтримують війну на території України, від участі в Олімпійських іграх-2024, які відбудуться у Парижі (Франція).

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